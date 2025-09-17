Взрыв прогремел в жилом доме в Иркутской области

В Ангарске прогремел взрыв в жилой пятиэтажке — это уже второй подобный случай в городе за последние дни.
По данным SHOT, жильцы услышали громкий взрыв в доме на 7-м микрорайоне, 11. Ударной волной выбило несколько окон на пятом этаже.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Как выяснилось, причиной стал разгерметизировавшийся баллон с монтажной пеной. Пострадал один человек.
Ранее, 15 сентября, в жилом доме Ангарска произошел взрыв газа. Один человек погиб и двое пострадали.
