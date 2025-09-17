Кладбище в Норильске ушло под воду

Кладбище в Норильске затапливает каждую осень на протяжении десяти лет — городская администрация не может исправить ситуацию из-за нехватки денег. Об этом рассказал Telegram-канал «Мой дом г. Норильск».
Каждую весну и осень жители Норильска сталкиваются с одной и той же проблемой: из-за дождей и талого снега городское кладбище превращается в болото, навестить могилы родных становится невозможно.
Еще в 2015 году проверка установила, что кладбище на станции Голиково не соответствует санитарным нормам. Суд обязал администрацию устранить нарушения: проложить дренаж, обустроить обвалки, создать зеленую защитную зону, оборудовать подъездные пути для катафалков и выполнить ряд других работ.
Прокуратура взяла исполнение решения под контроль, однако к 2025 году изменений так и не произошло. За это время горожане неоднократно направляли жалобы в мэрию, но каждый раз получали один ответ — средств нет. В итоге кладбище снова оказалось подтопленным, а из воды торчат кресты и ограды, сообщается в публикации.
