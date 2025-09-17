Кладбище в Норильске ушло под воду

Прокуратура взяла исполнение решения под контроль, однако к 2025 году изменений так и не произошло. За это время горожане неоднократно направляли жалобы в мэрию, но каждый раз получали один ответ — средств нет. В итоге кладбище снова оказалось подтопленным, а из воды торчат кресты и ограды, сообщается в публикации.