Стала известна причина взрыва в жилом доме Ангарска

Взрыв в жилом доме в Ангарске произошел из-за неосторожного обращения с баллоном с монтажной пеной. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

После громкого хлопка случился пожар на пятом этаже здания. Очевидцы смогли его ликвидировать до приезда специалистов.

— Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ, — добавили в Telegram-канале ведомства.

На месте работают 13 специалистов и четыре единицы техники.

Еще один взрыв в жилом доме в Ангарске произошел ночью 15 сентября. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них были доставлены в больницу.