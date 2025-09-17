Сотни туристов у древнего города заблокированы камнями на дороге из-за протеста

Около 900 туристов в древнем городе Мачу-Пикчу на территории Перу были сбиты с толку камнями на дороге во время акции протеста. Около 1400 посетителей были эвакуированы, но сотни застряли из-за действий, связанных со спором о контракте на автобусное сообщение, сообщают власти Перу.
По словам министра туризма Перу, по меньшей мере 900 туристов застряли во вторник возле древней цитадели инков Мачу-Пикчу после того, как из-за акции протеста было приостановлено движение пассажирских поездов, пишет The Guardian.
Компания PeruRail сообщила, что в понедельник обслуживание было приостановлено из-за того, что маршрут в горном регионе Куско в Перу был заблокирован «камнями разного размера», поскольку жители столкнулись с властями и автобусными компаниями. Местное подразделение PeruRail также сообщило, что некие «третьи лица» перекопали часть железнодорожного маршрута, что повлияло на стабильность пути и замедлило эвакуацию туристов.
Протестующие заявляют об отсутствии прозрачности и справедливости в процессе замены оператора туристических автобусов Consettur после истечения срока его концессии, что открывает путь различным местным предприятиям к получению выгод от жизненно важной отрасли.
Министр туризма Десилу Леон сообщил местному радио, что 1400 туристов были эвакуированы в понедельник, но 900 остались в Агуас Кальентес, ближайшем городе к самому посещаемому культурному объекту Перу.
Протест начался на прошлой неделе после того, как закончилась концессия Consettur, автобусной компании, которая доставляет туристов из Агуас Кальентес ко входу в цитадель инков 15-го века.
Соседний округ поручил другой автобусной компании предоставлять услуги вместо себя, но протестующие в Агуас-Кальентес помешали ей работать.
Напомним, что Мачу-Пикчу — древний город империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в нескольких километрах от поселка Агуас-Кальентес. Город инков расположен на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. В 2007 году Мачу-Пикчу был удостоен звания «Нового чуда света». Поскольку испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу, то город не был разрушен европейскими хищниками. Предположительно, большинство его обитателей умерло от натуральной оспы, занесенной путешественниками, еще до испанского завоевания. Древний город был открыт американским профессором Хайрамом Бингемом 24 июля 1911 года после того, как летчики увидели Мачу-Пикчу с самолета. В 2024 году это место посетило около 1,5 млн человек — при том, что в 2011 году было принято решение ограничить количество посетителей. Согласно новым правилам, только 2500 туристов в день могут посетить Мачу-Пикчу, причем из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу, являющуюся частью археологического комплекса.