Сотни туристов у древнего города заблокированы камнями на дороге из-за протеста

Напомним, что Мачу-Пикчу — древний город империи инков в Южной Америке, находящийся на территории современного государства Перу, в нескольких километрах от поселка Агуас-Кальентес. Город инков расположен на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствующего над долиной реки Урубамбы. В 2007 году Мачу-Пикчу был удостоен звания «Нового чуда света». Поскольку испанские конкистадоры так и не добрались до Мачу-Пикчу, то город не был разрушен европейскими хищниками. Предположительно, большинство его обитателей умерло от натуральной оспы, занесенной путешественниками, еще до испанского завоевания. Древний город был открыт американским профессором Хайрамом Бингемом 24 июля 1911 года после того, как летчики увидели Мачу-Пикчу с самолета. В 2024 году это место посетило около 1,5 млн человек — при том, что в 2011 году было принято решение ограничить количество посетителей. Согласно новым правилам, только 2500 туристов в день могут посетить Мачу-Пикчу, причем из них не более 400 человек могут подняться на гору Уайна-Пикчу, являющуюся частью археологического комплекса.