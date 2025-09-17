Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент и канцлер Германии проигнорировали требование Польши о выплате репараций

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отклонили требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, во время его визита в Германию. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин.

Мерц и Штайнмайер отклонили требования Навроцкого о репарациях Польше.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Фридрих Мерц отклонили требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, во время его визита в Германию. Об этом сообщила представитель канцелярии президента ФРГ Керстин Гаммелин.

«Оба президента обсудили важность тесного и доверительного сотрудничества между своими странами. Что касается требования президента Польши о возмещении ущерба, президент ФРГ подчеркнул, что, с точки зрения Германии, этот вопрос окончательно решен юридически», — написала Гаммелин в соцсети Х.

Кароль Навроцкий, совершивший первый визит в Германию после вступления в должность, встретился сначала со Штайнмайером, а затем с Мерцем. На переговорах обсуждалось укрепление сотрудничества между странами, но Германия подтвердила, что считает вопрос репараций юридически закрытым, сообщила DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Навроцкий, напротив, настаивает, что вопрос остается открытым.

Требование Польши о репарациях связано с ущербом, нанесенным нацистской Германией во время Второй мировой войны. В 2022 году польские власти оценили потери в 1,5 трлн долларов и неоднократно поднимали этот вопрос. Германия ссылается на соглашения 1953 года, когда Польша отказалась от репараций, и считает тему закрытой. Несмотря на разногласия, страны намерены продолжать диалог по вопросам исторической памяти и двустороннего сотрудничества.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше