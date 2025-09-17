Президент и канцлер Германии проигнорировали требование Польши о выплате репараций

Требование Польши о репарациях связано с ущербом, нанесенным нацистской Германией во время Второй мировой войны. В 2022 году польские власти оценили потери в 1,5 трлн долларов и неоднократно поднимали этот вопрос. Германия ссылается на соглашения 1953 года, когда Польша отказалась от репараций, и считает тему закрытой. Несмотря на разногласия, страны намерены продолжать диалог по вопросам исторической памяти и двустороннего сотрудничества.