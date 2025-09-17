16 сентября в 22.22 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Пелика Смолевичского района. На месте возгорания работники МЧС обнаружили погибшего хозяина жилища 1972 года рождения.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смолевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
16 сентября в 22.22 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Пелика Смолевичского района. На месте возгорания работники МЧС обнаружили погибшего хозяина жилища 1972 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины трагедии.