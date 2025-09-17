В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины

В ФСБ России подчеркнули, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России. В ведомстве призвали россиян к бдительности и по возможности воздержаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.