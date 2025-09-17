Пассажиры избили водителя автобуса в Барнауле после спора об оплате проезда

В Барнауле конфликт между водителем автобуса и группой пассажиров, отказавшихся оплачивать проезд, перерос в жестокое избиение шофера. Инцидент произошел на маршруте № 10 и попал на видео очевидцев.
По данным издания vkurse22, группа из пяти молодых людей сначала вступила в словесную перепалку с водителем, а затем один из них нанес первый удар. После этого к нападению подключились остальные участники конфликта. Очевидцы сообщают, что водителя не только били руками и ногами, но и пытались душить.
После инцидента правоохранительные органы начали доследственную проверку. Обстоятельства происшествия и личность нападавших устанавливаются.