Пассажиры избили водителя автобуса в Барнауле после спора об оплате проезда

По данным издания vkurse22, группа из пяти молодых людей сначала вступила в словесную перепалку с водителем, а затем один из них нанес первый удар. После этого к нападению подключились остальные участники конфликта. Очевидцы сообщают, что водителя не только били руками и ногами, но и пытались душить.