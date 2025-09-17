В Волгограде судят экс-полицейского за вымогательство и грабеж

У несовершеннолетней девушки они открыто похитили мобильный телефон стоимостью почти 120 тысяч рублей. В другом случае требовали значительные суммы денег и имущество, хранившееся на банковских счетах. Кроме того, экс-полицейский и его сообщники неоднократно вымогали деньги у женщины, которая опасалась за своего сына. Общая сумма похищенного имущества и денег составила около 200 тысяч рублей.