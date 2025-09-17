В Волгограде судят экс-полицейского за вымогательство и грабеж

Следователи Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора патрульно-постовой службы из Волжского. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с насилием и корыстной целью, а также вымогательство и грабеж, совершенные группой лиц, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.
По данным следствия, в августе 2022 года этот экс-инспектор, действуя вместе с двумя сообщниками, разработал преступную схему. Их цель была одна — завладеть чужим имуществом и деньгами.
Злоумышленники заранее вычисляли людей, которых можно было запугать угрозами. Они угрожали раскрыть сведения о якобы причастности к незаконному обороту наркотиков. Затем бандиты приезжали к жертвам домой, представлялись сотрудниками полиции, предъявляли служебное удостоверение и требовали деньги или ценные вещи. В некоторых случаях обвиняемый и его подельники не гнушались применять к людям физическое насилие.
У несовершеннолетней девушки они открыто похитили мобильный телефон стоимостью почти 120 тысяч рублей. В другом случае требовали значительные суммы денег и имущество, хранившееся на банковских счетах. Кроме того, экс-полицейский и его сообщники неоднократно вымогали деньги у женщины, которая опасалась за своего сына. Общая сумма похищенного имущества и денег составила около 200 тысяч рублей.
Сейчас материалы уголовного дела в отношении бывшего инспектора готовы к передаче в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, что его сообщники были задержаны раньше и уже получили свои обвинительные приговоры.