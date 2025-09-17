Ричмонд
Шпиона из Африки, передававшего данные о военных объектах РФ, задержали в Астрахани

Сотрудники ФСБ России осуществили задержание гражданина одной из стран северной Африки в Астрахани — мужчина подозревается в передаче Киеву информации о военных объектах в городе. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в Астрахани гражданина одного из государств северной Африки, — добавили в ведомстве.

Следователи выяснили, что иностранец общался с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины через Telegram. Злоумышленник собирал и передавал данные об «объектах критической инфраструктуры» Киеву, передает ТАСС.

Ранее трое несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 17 лет собирались установить бомбу на проходной предприятия в Ижевске. Отмечается, что подростки могли быть завербованы спецслужбами Украины.