Шпиона из Африки, передававшего данные о военных объектах РФ, задержали в Астрахани

Сотрудники ФСБ России осуществили задержание гражданина одной из стран северной Африки в Астрахани — мужчина подозревается в передаче Киеву информации о военных объектах в городе. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.