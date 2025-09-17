Обвиняемый в жестоком убийстве девочки умер в новосибирском СИЗО

В Новосибирске в следственном изоляторе скончался обвиняемый в истязании и жестоком убийстве малолетней девочки.
«В связи с кончиной обвиняемого Голдина суд рассмотрит вопрос о прекращении дела», — заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
По данным следствия, летом прошлого года мать оставила дочь на попечение знакомых и уехала в командировку. В течение четырех дней пара жестоко обращалась с девятилетней девочкой. Они запрещали ей есть и ходить в туалет, били крапивой и записывали свои действия на видео.
«В конце Голдин заставил девочку выпить много воды, а затем продолжил насильно заливать жидкость ей в рот», — сообщили в суде.
Девочку, потерявшую сознание, госпитализировали, но врачи не смогли её спасти.
Ранее сообщалось, что Голдин частично признался в противоправных действиях, при этом обвинение в убийстве он отрицал. Его супруга вину не признала.