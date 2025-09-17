Ричмонд
Обвиняемый в жестоком убийстве девочки умер в новосибирском СИЗО

Мужчина вместе с супругой несколько дней истязали девятилетнюю девочку.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске в следственном изоляторе скончался обвиняемый в истязании и жестоком убийстве малолетней девочки.

«В связи с кончиной обвиняемого Голдина суд рассмотрит вопрос о прекращении дела», — заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, летом прошлого года мать оставила дочь на попечение знакомых и уехала в командировку. В течение четырех дней пара жестоко обращалась с девятилетней девочкой. Они запрещали ей есть и ходить в туалет, били крапивой и записывали свои действия на видео.

«В конце Голдин заставил девочку выпить много воды, а затем продолжил насильно заливать жидкость ей в рот», — сообщили в суде.

Девочку, потерявшую сознание, госпитализировали, но врачи не смогли её спасти.

Ранее сообщалось, что Голдин частично признался в противоправных действиях, при этом обвинение в убийстве он отрицал. Его супруга вину не признала.