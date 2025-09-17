Обвиняемый в жестоком убийстве девочки умер в новосибирском СИЗО

По данным следствия, летом прошлого года мать оставила дочь на попечение знакомых и уехала в командировку. В течение четырех дней пара жестоко обращалась с девятилетней девочкой. Они запрещали ей есть и ходить в туалет, били крапивой и записывали свои действия на видео.