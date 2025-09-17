В Омске наркоман избил полицейских и теперь его ждет длительный тюремный срок

«По версии следствия, 23 апреля 2025 года, сотрудники полиции попытались задержать на остановке общественного транспорта на ул. 3-й Разъезд 49-летнего мужчину по подозрению в приобретении наркотического средства. Однако, мужчина оказал сопротивление: достал нож и причинил одному из сотрудников телесные повреждения, а второго полицейского не менее двух раз ударил кулаком по лицу», — говорится в сообщении телеграм-канала.