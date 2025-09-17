Извращенец умер, пытаясь снять видео у девушки под юбкой

В Таиланде 21-летний студент погиб, пытаясь снять видео у девушки под юбкой. Об этом пишет The Bangkok Post.
Инцидент произошёл 12 сентября на четвёртом этаже торгового центра. Посетительница заметила, что молодой человек направил камеру планшета ей под юбку, и позвала на помощь. Нарушителя задержали сотрудники охраны вместе с полицией.
Запаниковав, извращенец вырвался, выбросил через перила сумку с планшетом и тоже сорвался вниз. Он получил тяжёлые травмы головы и ног, был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти.
Позднее мать студента рассказала, что сын якобы действовал под давлением участников закрытого чата. Она оправдалась тем, что сына заставляли снимать подобные видео, угрожая в противном случае заявить о нём в полицию.
