Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала в Астрахани африканского шпиона, работавшего на Украину

Иностранный агент собирал данные о военных объектах РФ для украинской разведки.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ задержала в Астрахани иностранного гражданина, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Украины. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, задержанный прибыл из одной из северных африканских стран и собирал сведения о дислокации и работе военных объектов, расположенных в городе. Информацию он планировал передавать представителям украинской разведки для последующего использования в диверсионных и иных подрывных целях.

В ФСБ отметили, что подобные действия создавали прямую угрозу безопасности России. В настоящее время против подозреваемого возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

KP.RU ранее сообщал о задержании в Климовске гражданина России, подозреваемого в оказании финансовой поддержки украинским военным. По данным ФСБ, мужчина с января 2024 по апрель 2025 года переводил деньги на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины.