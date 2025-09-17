ФСБ задержала в Астрахани африканского шпиона, работавшего на Украину

ФСБ задержала в Астрахани иностранного гражданина, занимавшегося шпионской деятельностью в интересах Украины. Об этом сообщили 17 сентября в пресс-службе ведомства.
По данным спецслужбы, задержанный прибыл из одной из северных африканских стран и собирал сведения о дислокации и работе военных объектов, расположенных в городе. Информацию он планировал передавать представителям украинской разведки для последующего использования в диверсионных и иных подрывных целях.
В ФСБ отметили, что подобные действия создавали прямую угрозу безопасности России. В настоящее время против подозреваемого возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.
KP.RU ранее сообщал о задержании в Климовске гражданина России, подозреваемого в оказании финансовой поддержки украинским военным. По данным ФСБ, мужчина с января 2024 по апрель 2025 года переводил деньги на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины.