Крымчанка спасла едва не утонувшего пятилетнего ребенка в Феодосии

Инцидент произошел в Орджоникидзе.

Источник: пресс-служба КФУ

В Феодосии крымчанка спасла пятилетнего ребенка, который чуть не утонул в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Инцидент произошел еще 12 июля. На пляже в Орджоникидзе чуть не утонул ребенок. Отец вытащил сына на берег из воды. К тому времени пострадавший уже не дышал. На помощь подоспела выпускница медицинского направления Юго-Восточной академии КФУ Мария Соловьева. Она проверила проходимость дыхательных путей, а затем начала сердечно-легочную реанимацию и продолжала ее в течение двух минут. После этого ребенок начал дышать. На место прибыла скорая.