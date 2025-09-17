Крымчанка спасла едва не утонувшего пятилетнего ребенка в Феодосии

Инцидент произошел еще 12 июля. На пляже в Орджоникидзе чуть не утонул ребенок. Отец вытащил сына на берег из воды. К тому времени пострадавший уже не дышал. На помощь подоспела выпускница медицинского направления Юго-Восточной академии КФУ Мария Соловьева. Она проверила проходимость дыхательных путей, а затем начала сердечно-легочную реанимацию и продолжала ее в течение двух минут. После этого ребенок начал дышать. На место прибыла скорая.