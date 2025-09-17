В Астрахани ФСБ задержала африканца за шпионаж для Киева

По сведениям спецслужбы, иностранец через мессенджер Telegram наладил и поддерживал стабильный контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. В ФСБ утверждают, что по указанию своего куратора задержанный занимался сбором и передачей информации о военных объектах и критически важных инфраструктурных точках Астрахани. Эти сведения, как предполагается, предназначались для использования иностранной разведкой в ущерб безопасности России.