В Ростовской области ищут 14-летнюю Галину Иваненко

Донская полиция начала поиски пропавшей несовершеннолетней девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уже третий день ищут 14-летнюю Галину Иваненко. Девочка ушла из дома в неизвестном направлении 15 сентября 2025 года и все еще не вернулась домой. Ориентировку распространила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Приметы: на вид 13−15 лет, рост 160 см, полное телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи была одета в белую футболку, коричневую юбку, на ногах были коричневые тапки.

Если кто-то видел Галину Иваненко или знает о ее местонахождении, нужно срочно сообщить в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Азовский».

