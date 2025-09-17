ФСБ поймала африканского шпиона Украины в Астрахани

По данным спецслужб, подозреваемый по заданию украинской разведки собирал и передавал информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани для использования в ущерб безопасности РФ. Связь с куратором устанавливалась через Telegram, что позволяло передавать данные оперативно. ФСБ не раскрывает детали конкретных объектов или объема переданной информации, но подчеркивает, что действия задержанного представляли угрозу национальной безопасности.