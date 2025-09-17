Ричмонд
+15°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ поймала африканского шпиона Украины в Астрахани

ФСБ России задержала в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, подозреваемого в передаче разведке Украины сведений о военных объектах и критической инфраструктуре региона. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ.

ФСБ задержала шпиона из Африки, передававшего Киеву данные о военных объектах.

ФСБ России задержала в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, подозреваемого в передаче разведке Украины сведений о военных объектах и критической инфраструктуре региона. Об этом говорится в пресс-релизе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки», — говорится в сообщении. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

По данным спецслужб, подозреваемый по заданию украинской разведки собирал и передавал информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани для использования в ущерб безопасности РФ. Связь с куратором устанавливалась через Telegram, что позволяло передавать данные оперативно. ФСБ не раскрывает детали конкретных объектов или объема переданной информации, но подчеркивает, что действия задержанного представляли угрозу национальной безопасности.