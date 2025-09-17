Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи извлекли из головы ребенка восемь личинок овечьего овода

Новосибирские хирурги прооперировали годовалого ребенка с необычным диагнозом, удалив из трех воспаленных ран на голове личинок овечьего овода. Малыш был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой помощи Новосибирска, операция проводилась под общим наркозом, а лабораторные исследования подтвердили вид паразитов.

Новосибирские хирурги прооперировали годовалого ребенка с необычным диагнозом, удалив из трех воспаленных ран на голове личинок овечьего овода. Малыш был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой помощи Новосибирска, операция проводилась под общим наркозом, а лабораторные исследования подтвердили вид паразитов.

Заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Щетинин объяснил, что такие личинки чаще всего обитают в природной среде — возле водоемов, в парках и на дачных участках. По его словам, самка овода откладывает яйца в ранку после укуса, из которых развиваются личинки. Он добавил, что личинка выделяет обезболивающие вещества, поэтому ребенок практически не ощущает боли, может быть лишь небольшой зуд, из-за чего родители не всегда сразу обращаются за помощью.

Хирурги подчеркнули, что подобный диагноз, хотя и редкий, встречается в городской среде несколько раз в год, особенно летом и осенью. По их словам, личинки овода не вызывают системных заболеваний, и после полного удаления проблема решается. Малыш успешно перенес операцию и уже выписан домой.

На сайте больницы пояснили, что главным признаком, который должен насторожить родителей, является небольшое отверстие в центре шишки, в котором заметно движение личинки. Врачи советуют при подобных симптомах немедленно обращаться к специалистам для своевременного лечения.

Жительница Москвы обратилась к врачам после того, как у нее выросли шишки с червями на голове и шее из-за укусов комаров. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, могут ли комары быть переносчиками паразитов и как защититься от заражения.