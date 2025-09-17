Врачи извлекли из головы ребенка восемь личинок овечьего овода

Заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Щетинин объяснил, что такие личинки чаще всего обитают в природной среде — возле водоемов, в парках и на дачных участках. По его словам, самка овода откладывает яйца в ранку после укуса, из которых развиваются личинки. Он добавил, что личинка выделяет обезболивающие вещества, поэтому ребенок практически не ощущает боли, может быть лишь небольшой зуд, из-за чего родители не всегда сразу обращаются за помощью.