Врачи извлекли из головы ребенка восемь личинок овечьего овода

Новосибирские хирурги прооперировали годовалого ребенка с необычным диагнозом, удалив из трех воспаленных ран на голове личинок овечьего овода. Малыш был госпитализирован в Городскую детскую клиническую больницу скорой помощи Новосибирска, операция проводилась под общим наркозом, а лабораторные исследования подтвердили вид паразитов.
Заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Щетинин объяснил, что такие личинки чаще всего обитают в природной среде — возле водоемов, в парках и на дачных участках. По его словам, самка овода откладывает яйца в ранку после укуса, из которых развиваются личинки. Он добавил, что личинка выделяет обезболивающие вещества, поэтому ребенок практически не ощущает боли, может быть лишь небольшой зуд, из-за чего родители не всегда сразу обращаются за помощью.
Хирурги подчеркнули, что подобный диагноз, хотя и редкий, встречается в городской среде несколько раз в год, особенно летом и осенью. По их словам, личинки овода не вызывают системных заболеваний, и после полного удаления проблема решается. Малыш успешно перенес операцию и уже выписан домой.
На сайте больницы пояснили, что главным признаком, который должен насторожить родителей, является небольшое отверстие в центре шишки, в котором заметно движение личинки. Врачи советуют при подобных симптомах немедленно обращаться к специалистам для своевременного лечения.
