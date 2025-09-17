В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» съехал в кювет и погиб

В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» погиб на месте аварии. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, около часа ночи мужчина ехал со стороны Усть-Кута в в Братск по автодороге «Вилюй».
— На 460-м километре владелец иномарки не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до того, как приехала бригада скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.
