В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» съехал в кювет и погиб

По пути в сторону Братска мужчина не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» погиб на месте аварии. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, около часа ночи мужчина ехал со стороны Усть-Кута в в Братск по автодороге «Вилюй».

— На 460-м километре владелец иномарки не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

К сожалению, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер до того, как приехала бригада скорой помощи. Инспекторы дорожной полиции проводят расследование для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске столкнулись машина скорой помощи и «Тойота», есть пострадавшие.