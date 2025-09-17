В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» съехал в кювет и погиб

В Нижнеилимском районе 48-летний водитель «Тойоты Короны» погиб на месте аварии. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, около часа ночи мужчина ехал со стороны Усть-Кута в в Братск по автодороге «Вилюй».