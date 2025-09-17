Экс-замглавы администрации белгородского округа подозревают в мошенничестве

Заместитель главы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константин Анпилов оказался в центре скандала, связанным с вымогательством денег у местного жителя. По информации Shot, чиновник предлагал ускорить получение выплат за поврежденное от ударов Вооруженных сил Украины имущество, хотя соответствующих полномочий у него не было.
Сообщается, что пострадавшему Анпилов пытался «помочь» за 25 тысяч рублей, обещая решить вопрос с компенсацией за поврежденное авто.
Чиновника задержали 18 августа, а против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Ему грозит до шести лет лишения свободы, передает ТАСС.
Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.
Кроме того, в Краснодарском гарнизонном военном суде будут рассмотрены два уголовных дела о коррупции в 419-м военном госпитале Минобороны РФ. Обвинения в получении взяток предъявлены трем бывшим руководителям медицинского учреждения, которые, по данным следствия, вымогали деньги за оформление документов на выплаты участникам специальной военной операции.