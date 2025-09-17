Экс-замглавы администрации белгородского округа подозревают в мошенничестве

Заместитель главы села Головчино в Грайворонском районе Белгородской области Константин Анпилов оказался в центре скандала, связанным с вымогательством денег у местного жителя. По информации Shot, чиновник предлагал ускорить получение выплат за поврежденное от ударов Вооруженных сил Украины имущество, хотя соответствующих полномочий у него не было.