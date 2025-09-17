Ричмонд
Мужчина в Подмосковье стащил две «умные» колонки и продал их прохожему

В подмосковных Мытищах мужчина вынес из гипермаркета две «умные» колонки. Украденный товар он сбыл прохожему на улице. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Установлено, что злоумышленник зашел в гипермаркет, расположенный на Алтуфьевском шоссе, взял с витрины две «умные» колонки и спрятал их в пакет. После этого правонарушитель пронес товар мимо касс и, не оплатив его, покинул магазин, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правонарушителя удалось задержать. Им оказался ранее судимый за кражу уроженец Северной Осетии. Он признался полицейским, что успел продать «умные» колонки прохожему, а полученные деньги уже потратил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Котельниках задержали вора-рецидивиста. Мужчина хотел вынести из магазина кофе и торты на сумму более 30 тысяч рублей. Его задержали и выяснили, что злоумышленники ранее судим за аналогичное преступление, а также за разбой и грабежи. Правонарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех деталей эпизода с кражей товаров.