Мужчина в Подмосковье стащил две «умные» колонки и продал их прохожему

Ранее в Котельниках задержали вора-рецидивиста. Мужчина хотел вынести из магазина кофе и торты на сумму более 30 тысяч рублей. Его задержали и выяснили, что злоумышленники ранее судим за аналогичное преступление, а также за разбой и грабежи. Правонарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех деталей эпизода с кражей товаров.