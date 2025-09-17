УФСБ выявило в Новосибирске фиктивные браки и усыновления

Кроме того, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор еще четырем местным жителям, организовавшим канал незаконной миграции через фиктивные браки. О. Карпухина и А. Кондрашова получили по 3 года 6 месяцев условно, Г. Зимина и В. Филиппова по 3 года условно. Приговор пока не вступил в законную силу.