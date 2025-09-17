УФСБ выявило в Новосибирске фиктивные браки и усыновления

УФСБ по Новосибирской области выявило новые случаи незаконной легализации иностранцев через фиктивные усыновления и браки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Такие схемы становятся все более распространенными. Накануне стало известно, что житель Новосибирска помог родственникам из Закавказья получить вид на жительство и гражданство РФ, фиктивно оформив усыновление их ребенка. В отношении него и иностранной гражданки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
Кроме того, Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор еще четырем местным жителям, организовавшим канал незаконной миграции через фиктивные браки. О. Карпухина и А. Кондрашова получили по 3 года 6 месяцев условно, Г. Зимина и В. Филиппова по 3 года условно. Приговор пока не вступил в законную силу.