При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Здание больницы в Белгородской области получило повреждения при атаке ударного беспилотника ВСУ, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: © РИА Новости

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду.

«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сказал собеседник агентства.

ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.

