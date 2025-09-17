При обстреле ВСУ в Белгородской области получила повреждения больница

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов действовал в регионе сутки и был отменен утром в среду.
«В результате инцидента с участием БПЛА во вторник в Белгородской области было повреждено здание больницы», — сказал собеседник агентства.
ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
