В Молдове водителю стало плохо за рулем и автомобиль врезался в ограждение: Один человек погиб, двое оказались в больнице

Полиция продолжает расследовать все обстоятельства происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла во вторник, 16 сентября, у села Костешты Яловенского района.

Как сообщает полиция, 62-летнему водителю автомобиля Citroen стало плохо за рулём. Мужчина потерял управление и врезался в ограждение.

От сильного удара водитель скончался на месте. Двое пассажиров в возрасте 57 и 63 лет были доставлены в Больницу скорой помощи, передаёт newtv.md.

Полиция продолжает расследовать все обстоятельства происшествия.

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше