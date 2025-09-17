В Молдове водителю стало плохо за рулем и автомобиль врезался в ограждение: Один человек погиб, двое оказались в больнице

Трагедия произошла во вторник, 16 сентября, у села Костешты Яловенского района.
Как сообщает полиция, 62-летнему водителю автомобиля Citroen стало плохо за рулём. Мужчина потерял управление и врезался в ограждение.
От сильного удара водитель скончался на месте. Двое пассажиров в возрасте 57 и 63 лет были доставлены в Больницу скорой помощи, передаёт newtv.md.
Полиция продолжает расследовать все обстоятельства происшествия.
