В Нигере бандиты убили 22 человека при нападении на деревню

22 мирных жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера были убиты вооруженными людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По данным AFP, боевики на мотоциклах атаковали населенный пункт Такубатт во время религиозной церемонии, где погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых жителей в окрестностях этого населенного пункта.
На прошлой неделе в регионе погибло около 20 солдат.
По инфомации неправительственной организации ACLED, которая отслеживает жертв конфликтов по всему миру, с октября 2024 года в результате нападений в Нигере погибли около 1800 человек, три четверти из них — в Тиллабери.