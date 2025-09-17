Жителя Челябинска избили битой и отняли у него 3 миллиона рублей

Все произошло в Металлургическом районе. Там в полицию обратился 46-летний мужчина.
Он сообщил, что около подъезда жилого дома по улице Аральская, неизвестные, ударив его битой, похитили денежные средства, после чего скрылись.
«В результате проведения комплекса спецмероприятий оперативниками городского Управления МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны четверо ранее судимых жителей региона в возрасте от 29 до 35 лет», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Часть похищенных денег злоумышленники потратили, часть изъята сотрудниками полиции при задержании.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 (разбой). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.