Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый асфальт просел в Алматы: в акимате дали пояснение

В Ауэзовском районе Алматы на улице Яссауи просел новый асфальт — глубокая трещина на дороге заблокировала движение двух автобусов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +16° 7 м/с 94% 755 мм рт. ст. +17°

Как уточнили в акимате, утром 17 сентября на пересечении улиц Яссауи и Дастана произошел частичный провал дорожного покрытия площадью около 100 квадратных метров. Ранее на этом участке подрядная организация «Спецкоммунстрой» выполняла строительство канализационных сетей протяженностью 2,8 км.

— Установлено, что во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября, — сообщили в пресс-службе акимата.

При этом техническим надзором данного проекта дано пояснение, что работы проводились согласно норм и требований СнИП и проекта.

— Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины провала дорожного покрытия. В управление градостроительного контроля направлен запрос для оценки качества проведенных работ. По словам специалистов, не исключено, что причиной просадки могло стать недостаточное уплотнение грунта. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертизы, — добавили в ведомстве.

Отметим, что ночью в Ауэзовском районе на улице Аманжол также провалилась дорога — пострадали 13 машин. В акимате сообщили, что подрядная организация возместит ущерб их владельцам.