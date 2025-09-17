Новый асфальт просел в Алматы: в акимате дали пояснение

Как уточнили в акимате, утром 17 сентября на пересечении улиц Яссауи и Дастана произошел частичный провал дорожного покрытия площадью около 100 квадратных метров. Ранее на этом участке подрядная организация «Спецкоммунстрой» выполняла строительство канализационных сетей протяженностью 2,8 км.
— Установлено, что во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября, — сообщили в пресс-службе акимата.
При этом техническим надзором данного проекта дано пояснение, что работы проводились согласно норм и требований СнИП и проекта.
— Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины провала дорожного покрытия. В управление градостроительного контроля направлен запрос для оценки качества проведенных работ. По словам специалистов, не исключено, что причиной просадки могло стать недостаточное уплотнение грунта. Окончательные выводы будут сделаны по результатам экспертизы, — добавили в ведомстве.
Отметим, что ночью в Ауэзовском районе на улице Аманжол также провалилась дорога — пострадали 13 машин. В акимате сообщили, что подрядная организация возместит ущерб их владельцам.