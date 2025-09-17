Новый асфальт просел в Алматы: в акимате дали пояснение

— Установлено, что во время обильных осадков произошло подмывание траншей абонентских сетей и ослабление грунтовой основы, что способствовало образованию провалов и нарушению целостности дорожного покрытия. Сейчас проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Планируемый срок устранения до 18 сентября, — сообщили в пресс-службе акимата.