За повреждение надгробий на кладбище в Усолье-Сибирском парень получил наказание

19-летний парень повредил надгробия на кладбище в Усолье-Сибирском. Администрация поселка Тельма сообщила в дежурную часть, что пострадали не менее 38 могил. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, местный житель приехал в поселок со сверстниками на велосипеде, чтобы искупаться в озере, и захватил с собой алкоголь.