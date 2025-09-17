За повреждение надгробий на кладбище в Усолье-Сибирском парень получил наказание

19-летний парень повредил надгробия на кладбище в Усолье-Сибирском. Администрация поселка Тельма сообщила в дежурную часть, что пострадали не менее 38 могил. Как сообщили КП-Иркутск в полиции, местный житель приехал в поселок со сверстниками на велосипеде, чтобы искупаться в озере, и захватил с собой алкоголь.
— В нетрезвом виде подозреваемый пошел на кладбище и начал опрокидывать памятники, а также раскидывать цветы и венки, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Суд признал нарушителя виновным в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения и назначил ему 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из зарплаты.
