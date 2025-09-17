Белгородский чиновник вымогал деньги у жителей села, пострадавших от обстрелов

Заместитель главы администрации приграничного села Головчино в Белгородской области Константин Анпилов задержан по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на УФСБ региона.
По информации источников издания в правоохранительных органах, чиновник мог требовать вознаграждение за ускорение выплат компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате обстрелов ВСУ. В частности, с владельца автомобиля Honda Civic он якобы просил 25 тысяч рублей. Поскольку такие действия не входили в полномочия замглавы, их квалифицировали как мошенничество. Уголовное дело расследует региональное управление СКР.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале поблагодарил правоохранительные органы за пресечение подобных противоправных действий. Глава региона также призвал муниципалитеты усилить контроль за восстановлением жилья и транспорта, подчеркнув, что чиновники должны помогать людям, а не обогащаться за их счет.
В середине августа губернатор сообщал о задержании главы Головчино по делу о завышении стоимости поврежденных автомобилей при оформлении компенсаций. На тот момент Константин Анпилов исполнял обязанности руководителя сельской администрации.