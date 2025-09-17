Белгородский чиновник вымогал деньги у жителей села, пострадавших от обстрелов

По информации источников издания в правоохранительных органах, чиновник мог требовать вознаграждение за ускорение выплат компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате обстрелов ВСУ. В частности, с владельца автомобиля Honda Civic он якобы просил 25 тысяч рублей. Поскольку такие действия не входили в полномочия замглавы, их квалифицировали как мошенничество. Уголовное дело расследует региональное управление СКР.