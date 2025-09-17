Во Владивостоке возбуждено дело о незаконном лишении свободы подростков

Согласно версии следствия, 16 сентября в супермаркете на Океанском проспекте злоумышленники под предлогом проведения разбирательства о предполагаемой краже завели подростков в подсобное помещение. Там они заблокировали выход, применили физическое насилие и угрожали убийством.