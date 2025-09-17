Ричмонд
Во Владивостоке возбуждено дело о незаконном лишении свободы подростков

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух приезжих граждан, подозреваемых в незаконном лишении свободы трех 14-летних подростков.

Источник: РИА "Новости"

Им инкриминируются преступления по ст. 127 УК РФ и ст. 119 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, 16 сентября в супермаркете на Океанском проспекте злоумышленники под предлогом проведения разбирательства о предполагаемой краже завели подростков в подсобное помещение. Там они заблокировали выход, применили физическое насилие и угрожали убийством.

В настоящее время личность подозреваемых установлена. По факту происшествия проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.