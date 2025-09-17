Во Владивостоке возбуждено дело о незаконном лишении свободы подростков

Им инкриминируются преступления по ст. 127 УК РФ и ст. 119 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно версии следствия, 16 сентября в супермаркете на Океанском проспекте злоумышленники под предлогом проведения разбирательства о предполагаемой краже завели подростков в подсобное помещение. Там они заблокировали выход, применили физическое насилие и угрожали убийством.
В настоящее время личность подозреваемых установлена. По факту происшествия проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.