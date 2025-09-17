Второй участник массовых нападений на мигрантов во Владивостоке задержан полицией

Ситуация ведёт к международному скандалу. После инцидента на улице Хабаровской генеральный консул Узбекистана направил ноту в МИД и в прокуратуру; в социальных сетях появилась информация, что иностранцы якобы готовы заплатить за контактные данные и информацию о местонахождении хулиганов.