Второй участник массовых нападений на мигрантов во Владивостоке задержан полицией

С юношей 2010 года рождения проводятся следственные действия. Уточняется, что подросток участвовал в нападении на мигранта-таксиста.
Расследуется уголовное дело о массовом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По этой части статьи возможно привлечение к уголовной ответственности уже с 14 лет.
Ещё одного участника нападения задержали накануне. Третий остаётся в розыске.
Напоминаем, группа 15-летних подростков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вечером не то 10, не то 13 сентября (данные разных источников разнятся) совершили несколько нападений на иностранных граждан: таксиста, его пассажира, водителя грузовика и двух прохожих.
Ситуация ведёт к международному скандалу. После инцидента на улице Хабаровской генеральный консул Узбекистана направил ноту в МИД и в прокуратуру; в социальных сетях появилась информация, что иностранцы якобы готовы заплатить за контактные данные и информацию о местонахождении хулиганов.