Автомат, гранаты и взрывчатку обнаружили у воронежца силовики

Мужчине уже вынес приговор суд. Вооруженного жителя Россоши смогли вычислить сотрудники регионального управления ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

61-летнего воронежца задержали при попытке продажи автомата АК-12, у нему прилагался карабин, изготовленный кустарным способом. После обыска у мужчины обнаружили целый склад боеприпасов — пять ручных гранат, 10 запалов к гранатам, взрывное устройство, еще один автомат и карабин, а также порядка 900 патронов. После обнаружения опасных предметов, в отношении жителя области было возбуждено уголовное дело, мужчину обвиняли в незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также в их незаконном изготовлении.

"Россошанским районным судом Воронежской области обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей в доход государства, — отметили в управлении ФСБ по Воронежской области.