Автомат, гранаты и взрывчатку обнаружили у воронежца силовики

61-летнего воронежца задержали при попытке продажи автомата АК-12, у нему прилагался карабин, изготовленный кустарным способом. После обыска у мужчины обнаружили целый склад боеприпасов — пять ручных гранат, 10 запалов к гранатам, взрывное устройство, еще один автомат и карабин, а также порядка 900 патронов. После обнаружения опасных предметов, в отношении жителя области было возбуждено уголовное дело, мужчину обвиняли в незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также в их незаконном изготовлении.