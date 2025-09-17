Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лодка с людьми перевернулась на Волге в Нижнем Новгороде

Лодка с людьми перевернулась в Волге напротив Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел около 12:00 16 сентября, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным ведомства, двух выпавших из лодки мужчин спасли очевидцы. Медпомощь им не потребовалась.

Напомним, 6 сентября на Волге в Кстовском районе произошло ЧП: буксир протаранил надувную лодку. Выпавший из плавсредства рыбак утонул.