Пожарная тревога в перинатальном центре: спасатели эвакуировали 60 человек

В Башкирии из-за пожарной тревоги эвакуировали перинатальный центр.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке в перинатальном центре на улице Коммунистической сработала автоматическая пожарная сигнализация. По данным пресс-службы МЧС республики, сигнал поступил из родильного зала на втором этаже ГКБ № 1.

До прибытия пожарных подразделений администрация медицинского учреждения вывела из здания 60 человек, включая 10 сотрудников. Никто в результате ЧП не пострадал.

— Произошло аварийное токовое явление в розетке без последующего горения, — сообщает МЧС.

Дознаватель ведомства устанавливает точные обстоятельства произошедшего.

