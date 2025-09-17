Пожарная тревога в перинатальном центре: спасатели эвакуировали 60 человек

В башкирском городе Стерлитамаке в перинатальном центре на улице Коммунистической сработала автоматическая пожарная сигнализация. По данным пресс-службы МЧС республики, сигнал поступил из родильного зала на втором этаже ГКБ № 1.
До прибытия пожарных подразделений администрация медицинского учреждения вывела из здания 60 человек, включая 10 сотрудников. Никто в результате ЧП не пострадал.
— Произошло аварийное токовое явление в розетке без последующего горения, — сообщает МЧС.
Дознаватель ведомства устанавливает точные обстоятельства произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.