В одной из школ Владивостока обвалилась часть потолка на детей

В городе Владивостоке в одном учебном заведении обрушился потолок, обрушив обломки на учащихся. В средней школе № 46, расположенной на Батарейной улице, фрагменты штукатурки упали рядом со столовой на первом этаже.
По словам родителей, они неоднократно обращались к администрации школы с требованием провести ремонтные работы. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.
Учащиеся отмечают, что обрушившийся материал задел двух девочек, однако с их здоровьем всё в порядке. Тем временем в соцсетях стали появляться сообщения о том, что 12-летнюю ученицу доставили в больницу, подозревая у нее сотрясение мозга.
«Экспертная оценка будет проведена в отношении действий уполномоченных должностных лиц. Прокуратура также проверит, поступали ли ранее обращения родителей по поводу состояния здания, и оценит, насколько своевременно и полностью были реализованы меры по обеспечению безопасности учащихся», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.