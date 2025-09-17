На Уралмаше из-за коммунальной аварии забил огромный фонтан

Для Екатеринбурга это не первый такой «фонтан». В июне мы рассказывали, что на улице 40-летия Комсомола у 151-й школы из-за коммунальной аварии поднялся столб воды. В радиусе нескольких метров пострадали машины, у некоторых разбились стекла. Авария произошла из-за гидравлических испытаний.