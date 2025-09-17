Ричмонд
На Уралмаше из-за коммунальной аварии забил огромный фонтан

Фонтан воды появился на Уралмаше из-за коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Уралмаше по улице Ильича, 42 произошла коммунальная авария. Из-под земли вырвался столб воды высотой в несколько этажей. Об этом пишет паблик «Наш Уралмаш» во ВКонтакте. Мы запросили комментарий у Водоконала по поводу произошедшего.

— Повреждение на сетях ХВС, бригада работает на месте для устранения аварии. Отключений нет, — сообщили «КП Екатеринбург» в МУП Екатеринбургского Водоканала.

Для Екатеринбурга это не первый такой «фонтан». В июне мы рассказывали, что на улице 40-летия Комсомола у 151-й школы из-за коммунальной аварии поднялся столб воды. В радиусе нескольких метров пострадали машины, у некоторых разбились стекла. Авария произошла из-за гидравлических испытаний.