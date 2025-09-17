«Раскаивается и просит прощения»: в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

При этом юрист отметила, что Захар, вопреки некоторым заявлениям, не является условно осужденным на полтора года, поскольку сейчас приговор в отношении него не вступил в силу. Юрист предоставила документ, согласно которому у потерпевшего в драке, в которой обвиняли Захара, не подтверждены травмы головы. Напомним, ранее сообщалось, что несколько молодых людей попали под следствие по обвинению в драке. Тогда же были версии, что к уголовной ответственности могут привлекать «группой лиц» и «раздувать» историю неспроста. В этой компании был Захар Коптелов, а его отец находился в СИЗО. По одной из версий — у Коптелова-старшего якобы могли желать отобрать активы, возможно — связанные с нефтебизнесом. В итоге Сергей Коптелов и еще несколько человек выслушали приговор, связанный с деятельностью ОПГ «Индейцы».