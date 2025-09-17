Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга

Правоохранители задержали 11 мигрантов. Кроме того, в отдел полиции был доставлен 44-летний житель Невского района Петербурга. Один из нарушителей попытался скрыться от полицейских на автомобиле и совершил наезд на сотрудника полиции, после чего скрылся.