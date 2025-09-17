Вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Петербурга

Конфликт произошел «из-за разногласий в вопросе ремонта кровли и используемых стройматериалов», выяснило ведомство. После словесной перепалки рабочие перешли к драке с применением арматуры и деревянных палок.
Правоохранители задержали 11 мигрантов. Кроме того, в отдел полиции был доставлен 44-летний житель Невского района Петербурга. Один из нарушителей попытался скрыться от полицейских на автомобиле и совершил наезд на сотрудника полиции, после чего скрылся.
В отделе полиции восемь доставленных были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, а четверо, в том числе местный житель, — за мелкое хулиганство.
По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Летом полиция подмосковного Чехова задержала 32 мигранта после массовой драки возле торгового центра в микрорайоне Губернском. Некоторые участники драки использовали ножи и перцовые баллончики. По информации местного издания «Чехов Вид», конфликт между местными рабочими возник из-за тележки для перевозки продуктов.
Участников инцидента привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП.