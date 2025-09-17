В Фергане мужчина до полусмерти избил жену: она стала инвалидом, он получил три года тюрьмы

Согласно материалам уголовного дела, между супругами давно были напряжённые отношения. Вечером, около 19:00, в хозяйственной постройке фермерского хозяйства, где они проживали, между ними вновь произошла ссора. На суде мужчина заявил, что супруга его якобы оскорбила, что привело его в ярость, он не смог сдержать эмоций и избил её.