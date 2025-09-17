В Фергане мужчина до полусмерти избил жену: она стала инвалидом, он получил три года тюрьмы

Согласно материалам уголовного дела, между супругами давно были напряжённые отношения. Вечером, около 19:00, в хозяйственной постройке фермерского хозяйства, где они проживали, между ними вновь произошла ссора. На суде мужчина заявил, что супруга его якобы оскорбила, что привело его в ярость, он не смог сдержать эмоций и избил её.
Утром женщина не смогла самостоятельно встать с постели от боли и обратилась за помощью к дочерям. Те немедленно доставили мать в больницу, где ей оказали срочную медицинскую помощь. Благодаря своевременной реакции врачей, её удалось спасти.
Однако последствия избиения оказались тяжёлыми: женщина получила серьезные травмы и стала инвалидом.
Суд Багдадского района признал мужчину виновным по части шестой статьи 126−1 Уголовного кодекса — «Семейное (бытовое) насилие, повлекшее тяжкий вред здоровью». Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.