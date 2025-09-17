В Забайкалье обнаружили место затопления вездехода

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели добрались до места затопления гусеничного вездехода в Каларском округе Забайкальского края. Сейчас ведется работа по извлечению тел погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Группа из спасателей МЧС России, ГУ “Забайкалпожспас” и сотрудников полиции работает на водоеме в Каларском муниципальном округе, где 15 сентября затонул вездеход. Место затопления транспортного средства обнаружено, водолазами ведется работа по извлечению тел погибших граждан», — говорится в сообщении.