В Забайкалье обнаружили место затопления вездехода

«Группа из спасателей МЧС России, ГУ “Забайкалпожспас” и сотрудников полиции работает на водоеме в Каларском муниципальном округе, где 15 сентября затонул вездеход. Место затопления транспортного средства обнаружено, водолазами ведется работа по извлечению тел погибших граждан», — говорится в сообщении.