Пьяный мужчина избил молотком сожительницу: Бастрыкин взял уголовное дело на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого избиения женщины в деревне Миловка в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
По данным СК, пьяный мужчина из ревности избил молотком сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Бастрыкин поручили руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.