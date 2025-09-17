Ричмонд
Пьяный мужчина избил молотком сожительницу: Бастрыкин взял уголовное дело на контроль

Бастрыкин поручил доложить об избиении женщины молотком в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту жестокого избиения женщины в деревне Миловка в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным СК, пьяный мужчина из ревности избил молотком сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Бастрыкин поручили руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

