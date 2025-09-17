Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Усолья осудили за осквернение кладбища

19-летнего усольчанина осудили за осквернение места захоронений.

Источник: Freepik

Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

2 июня 2024 года обвиняемый с другом на велосипедах поехали из Усолья в Тельму. Там он, будучи пьян, отправился на кладбище и расколол стелы нескольких памятников, переворачивал надмогильные сооружения. Всего было осквернено не менее 38 захоронений. После инцидента личность вандала установили сотрудники полиции.

В суде юноша свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к восьми месяцам обязательных работ с удержанием %% от зарплаты в доход государства.