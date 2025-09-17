Жителя Усолья осудили за осквернение кладбища

Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
2 июня 2024 года обвиняемый с другом на велосипедах поехали из Усолья в Тельму. Там он, будучи пьян, отправился на кладбище и расколол стелы нескольких памятников, переворачивал надмогильные сооружения. Всего было осквернено не менее 38 захоронений. После инцидента личность вандала установили сотрудники полиции.
В суде юноша свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к восьми месяцам обязательных работ с удержанием %% от зарплаты в доход государства.