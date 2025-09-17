Ричмонд
В Ростовской области пенсионера обманули на 1,5 млн рублей, дело рассмотрит суд

Подозреваемого в пособничестве мошенникам будут судить в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области будут судить предполагаемого помощника мошенников, обманувших 71-летнего пенсионера на 1,5 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Пожилому мужчине навязчиво звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и ФСБ, но на самом деле не имели отношения к этим ведомствам.

Мошенники убедили пенсионера, что его сбережения в опасности. Мужчина поверил, поддался панике и по требованию советчиков передал свои деньги курьеру.

Пострадавший в итоге обратился в полицию. Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого, им оказался 23-летний житель Краснодарского края, его задержали и отправили под домашний арест. Дело возбуждено по части ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Все похищенные деньги возвращены пенсионеру в полном объеме.

