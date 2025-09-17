В Ростовской области пенсионера обманули на 1,5 млн рублей, дело рассмотрит суд

Пострадавший в итоге обратился в полицию. Стражи порядка быстро вышли на след подозреваемого, им оказался 23-летний житель Краснодарского края, его задержали и отправили под домашний арест. Дело возбуждено по части ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Все похищенные деньги возвращены пенсионеру в полном объеме.