В Самарской области экстренно приземлился самолет из-за проблем с оборудованием

Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

Возле села Георгиевка Кинельского района экстренно приземлился самолет АН-2. Инцидент произошел в сентябре 2025 года, рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. Житель Пензенской области пытался долететь из Волгоградской области до Татарстана, но в пути его подвело навигационное оборудование, и пришлось совершить вынужденную посадку.

«У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту», — прокомментировала пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры и добавила, что разрешение на полет мужчина также не получал.

Действия пилота признали опасными, так как они могли привести к аварии, и его привлекли к ответственности. Нарушителю придется выплатить штрафы на 55 тысяч рублей.