В Самарской области экстренно приземлился самолет из-за проблем с оборудованием

«У пилота отсутствовали права на управление воздушным судном, самолет не имел государственной регистрации, а также судовой и полетной документации на борту», — прокомментировала пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры и добавила, что разрешение на полет мужчина также не получал.