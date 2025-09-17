Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Boeing Трампа чуть не столкнулся с пассажирским самолетом

Самолет президента США Дональда Трампа и пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines едва не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Об этом пишет издание Mirror.

Источник: AP 2024

По данным издания, пассажирский самолет слишком близко приблизился к борту президента США, направлявшемуся в Великобританию.

«Boeing 747 (президента США Трампа. — “Газета.Ru”) пролетал над Нью-Йорком, когда был замечен самолет авиакомпании Spirit Airlines, летевший по похожему маршруту. Авиадиспетчеры немедленно посоветовали пилотам пассажирского самолета немедленно изменить курс», — говорится в публикации.

28 июля телеканал CNN сообщал, что Катар безвозмездно передаст США самолет Boeing 747−8 для переоборудования в президентский лайнер Air Force One. Документ, подписанный 7 июля министром обороны США Питом Хегсетом и его катарским коллегой Саудом бин Абдурахманом Аль Тани, подчеркивает добровольный характер сделки. В тексте указано, что передача осуществляется «в духе сотрудничества» без признаков коррупционных практик.

Стоимость модернизации лайнера, по данным CNN и ВВС США, составит менее $400 млн.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше