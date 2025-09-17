Ричмонд
Известного казахстанского бизнесмена задержали в Кыргызстане

Его подозревают в присвоении и растрате 2,5 миллиона долларов.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 сен — Sputnik. Известный бизнесмен из Казахстана Алмаз Зарипов задержан в Кыргызстане по подозрению в присвоении и растрате 2,5 миллиона долларов, сообщил Sputnik Кыргызстан со ссылкой пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«На основании заявления гражданина Кыргызской Республики З. Н. было возбуждено уголовное дело по факту присвоения принадлежащих ему денежных средств гражданином Республики Казахстан в размере 2,5 миллиона долларов», — отмечается в сообщении.

Следователи Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана обнаружили подтверждение фактам и задержали казахстанца.

«Гражданин Республики Казахстан З. А. был задержан, ему предъявлено соответствующее обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия», — говорится в сообщении.

Обвиняемый, подчеркнули в спецслужбе, полностью признал свою вину и начал возмещение причиненного ущерба.

В связи с этим следователи рассматривают возможность изменить ему меру пресечения на несвязанную с лишением свободы.