В Омске вандалы разбили лестницу Ленинградского моста

Маер ответил, что выявление и устранение подобных недочётов происходит постоянно, и у мэрии нет причин сомневаться в «Стройтрасте». Он упомянул также, что далеко не все недочёты являются следствием ошибок строителей. Так, одну из лестниц обновлённого моста серьёзно повредили вандалы, разбившие на ней плитку молотками. Эту проблему подрядчик разрешил за свой счёт.