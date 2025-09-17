В Омске вандалы разбили лестницу Ленинградского моста

На сегодняшнем заседании архитектурного комитета Горсовета депутаты обсудили ремонт мостов. Напомним, что сейчас в городе ремонтируют мост имени 60-летия ВЛКСМ, а в планах у мэрии — реконструкция Комсомольского моста.
Депутат Алексей Половников спросил у главы департамента строительства Александра Маера, не опасаются ли в мэрии, что подрядчик моста у Телецентра схалтурит. В конце концов, на прошлом его подобном объекте, Ленинградском мосту, нашли больше 20 неустранённых нарушений.
Маер ответил, что выявление и устранение подобных недочётов происходит постоянно, и у мэрии нет причин сомневаться в «Стройтрасте». Он упомянул также, что далеко не все недочёты являются следствием ошибок строителей. Так, одну из лестниц обновлённого моста серьёзно повредили вандалы, разбившие на ней плитку молотками. Эту проблему подрядчик разрешил за свой счёт.