Посетители эвакуированы из ТРЦ «Галерея-Новосибирск»

17 сентября днем в Новосибирске была проведена эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Галерея-Новосибирск».
Граждане, покинувшие здание, образовали большие скопления людей.
Корреспондент издания «Прецедент» обратился за комментариями в пресс-службу Главного управления МЧС России по Новосибирской области, чтобы выяснить причину случившегося.
«Проводится плановая учебная эвакуация. Повода для беспокойства нет. Подобные учения проводятся регулярно с определенной периодичностью», — сообщили в пресс-службе ведомства.