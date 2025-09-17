Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посетители эвакуированы из ТРЦ «Галерея-Новосибирск»

В пресс-службе местного управления МЧС назвали случившееся плановой учебной эвакуацией.

17 сентября днем в Новосибирске была проведена эвакуация посетителей из торгово-развлекательного центра «Галерея-Новосибирск».

Граждане, покинувшие здание, образовали большие скопления людей.

Корреспондент издания «Прецедент» обратился за комментариями в пресс-службу Главного управления МЧС России по Новосибирской области, чтобы выяснить причину случившегося.

«Проводится плановая учебная эвакуация. Повода для беспокойства нет. Подобные учения проводятся регулярно с определенной периодичностью», — сообщили в пресс-службе ведомства.