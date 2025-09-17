Под Волгоградом нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В Волгоградской области мужчину подозревают в жестоком убийстве своего знакомого, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. По данным следствия, трагедия развернулась рано утром 17 сентября в станице Клетской. Подозреваемый, приехав на автомобиле к дому приятеля, попросил того выйти на улицу. Между мужчинами вспыхнул конфликт — причина его пока не установлена. В разгар ссоры фигурант выхватил нож и нанес им более десяти ударов по телу знакомого. От полученных ранений жертва скончалась на месте происшествия.